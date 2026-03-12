K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|
12.03.2026 11:32:39
AKTIE IM FOKUS: K+S stark - Guter Ausblick und ohnehin Kriegsgewinner
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von K+S (K+S) haben sich am Donnerstagvormittag mit plus 8 Prozent ihrem Vorjahreshoch bei etwas mehr als 17 Euro genähert. Die Papiere des Herstellers von Kali-Dünger haben seit dem Kriegsausbruch im Iran inzwischen fast 13 Prozent gewonnen, während der MDAX rund 7 Prozent verlor. Experten lobten Morgen die Jahresziele der Kasseler, die leicht über den Erwartungen lägen.
Die im Vergleich zum Index bessere Entwicklung seit Beginn des Iran-Kriegs erklärt Sebastian Satz von der Citigroup damit, dass knapp 10 Prozent der Kali-Kapazitäten aus Nahost stammten. Die Schließung der Straße von Hormus - ansonsten vor allem als Nadelöhr der globalen Energieversorgung in aller Munde - sei zudem bedeutend für den Schwefel-Bedarf.
Schwefel ist wichtiger Bestandteil des Kaliumsulfat-Spezialdüngers. Ein hoher Schwefel-Preis komme K+S unter dem Strich also zugute, so Satz./ag/zb
Nachrichten zu K+S AG
Analysen zu K+S AG
|12.03.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|K+S Sell
|UBS AG
|27.01.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|K+S Sell
|UBS AG
|27.01.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|K+S AG
|17,71
|13,24%
