WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

12.03.2026 11:32:39

AKTIE IM FOKUS: K+S stark - Guter Ausblick und ohnehin Kriegsgewinner

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von K+S (K+S) haben sich am Donnerstagvormittag mit plus 8 Prozent ihrem Vorjahreshoch bei etwas mehr als 17 Euro genähert. Die Papiere des Herstellers von Kali-Dünger haben seit dem Kriegsausbruch im Iran inzwischen fast 13 Prozent gewonnen, während der MDAX rund 7 Prozent verlor. Experten lobten Morgen die Jahresziele der Kasseler, die leicht über den Erwartungen lägen.

Die im Vergleich zum Index bessere Entwicklung seit Beginn des Iran-Kriegs erklärt Sebastian Satz von der Citigroup damit, dass knapp 10 Prozent der Kali-Kapazitäten aus Nahost stammten. Die Schließung der Straße von Hormus - ansonsten vor allem als Nadelöhr der globalen Energieversorgung in aller Munde - sei zudem bedeutend für den Schwefel-Bedarf.

Schwefel ist wichtiger Bestandteil des Kaliumsulfat-Spezialdüngers. Ein hoher Schwefel-Preis komme K+S unter dem Strich also zugute, so Satz./ag/zb

12.03.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
16.02.26 K+S Sell UBS AG
27.01.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
23.01.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

K+S AG 17,71 13,24% K+S AG

ATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
