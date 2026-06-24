init innovation in traffic systems Aktie

init innovation in traffic systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 575980 / ISIN: DE0005759807

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24.06.2026 16:32:38

AKTIE IM FOKUS: Kapitalerhöhung drückt Init Innovation auf Zweimonatstief

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Init Innovation (init innovation in traffic systems SE) ist am Mittwoch angesichts einer Kapitalerhöhung auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten gesackt. Am Nachmittag erholte sich die Aktie des Digitalisierungs-Spezialisten für Busse und Bahnen nur geringfügig von ihrem Tagestief bei etwas über 47 Euro und gab um 4,2 Prozent auf 47,45 Euro nach.

Das Grundkapital wurde dem SDAX-Unternehmen zufolge durch die Ausgabe von einer Million neuer Aktien um rund zehn Prozent erhöht und soll vor allem der Finanzierung von Großprojekten und Zukäufen dienen. Der Platzierungspreis hatte bei 46,95 Euro je Aktie gelegen.

Berenberg-Analyst Robert-Jan van der Horst senkte wegen des Verwässerungseffekts sein Kursziel für das Init-Papier von 70,00 auf 67,50 Euro, bestätigte aber sein Kaufurteil. Er hält kurzfristig eine größere Akquisition für wahrscheinlicher als kleine Transaktionen./ck/jha/

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