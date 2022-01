AKTIE IM FOKUS: Kaufempfehlung treibt Fuchs Petrolub an MDax-Spitze

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung durch die Deutsche Bank hat die Anleger am Mittwoch bei Fuchs Petrolub (FUCHS PETROLUB SE VZ) zum Zugreifen ermutigt. Lars Vom-Cleff vom Frankfurter Bankhaus stufte die Titel des Schmierstoffherstellers auf "Buy" hoch, mit einem Kursziel von 50 Euro sieht er mehr als 60 Prozent Kurspotenzial. In der Folge eroberten die Papiere am Vormittag mit einem Anstieg um 4,1 Prozent auf 31,00 Euro die Spitzenposition im MDAX. Sie erholten sich damit deutlich von ihrem niedrigsten Niveau seit Anfang Oktober, das am Vortag erreicht wurde. Seit Ende 2020 befindet sich der Kurs im Abwärtstrend.

Wie Vom-Cleff in seiner Studie betonte, ist das Unternehmen auf einem steinigen Weg gut unterwegs. Er rechnet am Kapitalmarkttag Mitte Februar mit Eckdaten zum vergangenen Geschäftsjahr, das erneut gut gelaufen sein dürfte. Steigende Kosten durch den Ölpreis und die Logistik dürften zwar ihre Spuren hinterlassen haben, dies dürfte Fuchs aber durch Preiserhöhungen an seine Kunden weitergeben. Er äußerte sich daher zuversichtlich für die diesjährige Profitabilität und erwartet, dass Prognosen für das neue Jahr damit nicht gefährdet sind./tih/jha/