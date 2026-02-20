thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|
20.02.2026 08:44:38
AKTIE IM FOKUS: Kaufempfehlung treibt Thyssenkrupp wieder an
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von thyssenkrupp sind am Freitagmorgen nach einer Kaufempfehlung der Investmentbank Jefferies gefragt. Die Papiere der Essener kletterten auf der Handelsplattform Tradegate mit 11,175 Euro um 3,8 Prozent über ihren Xetra-Schluss. Das jüngste Siebenjahres-Hoch bei fast 12,48 Euro rückt wieder in den Fokus.
Jefferies-Analyst Tommaso Castello sieht die jüngste Kurskorrektur als Einstiegschance in eine interessante Anlagestory. Gerade dank des politischen Rückenwinds ist er optimistisch für die europäische Stahlindustrie. Zudem sei Thyssenkrupp mit Blick auf mögliche Umbaumaßnahmen eine "Event-Aktie".
Die Aktien von Thyssenkrupp haben sich seit ihrem Rekordtief im Herbst 2024 bei rund 2,08 Euro zuletzt versechsfacht. Im Bereich ihrer 200-Monats-Linie ging ihnen dann zuletzt etwas die Luft aus. Bis zum Rekord bei gut 35 Euro aus dem Jahr 2007 ist es noch ein weiter Weg./ag/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
|
20.02.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
20.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp nach Kaufempfehlung weiter auf Erholungskurs (dpa-AFX)
|
20.02.26
|EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
20.02.26
|EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
20.02.26
|KORREKTUR/ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Thyssenkrupp auf 'Buy' (dpa-AFX)
|
20.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)