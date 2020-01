AKTIE IM FOKUS: Kaufempfehlung von Goldman treibt Ströer auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien des Außenwerbespezialisten und Medienkonzerns Ströer (Ströer SECo) sind am Montagvormittag nach einer Kaufempfehlung durch Goldman Sachs auf ein Rekordhoch von 75,90 Euro gestiegen. Damit versuchten die Papiere den Ausbruch nach oben, nachdem sie sich seit dem Erreichen ihres alten Hochs von 75,75 Anfang November er träge entwickelt hatten. Zuletzt führten sie den Nebenwerteindex SDAX noch mit einem Plus von 5,45 Prozent auf 75,50 Euro an.

Goldman Analystin Katherine Tait sieht mittelfristig weiteres Potenzial bis zu ihrem auf 86,40 Euro angehobenen Kursziel. Daher stufte sie die Papiere nun von "Neutral" auf "Buy" hoch. Trotz der bereits starken Kurssteigerung sehe sie eine Reihe weiterer Treiber, die das in der Branche überdurchschnittliche Wachstum des Unternehmens 2020 weiter stützen dürften, erklärte die Expertin ihre positiv Einschätzung. So sei Ströer einzigartig aufgestellt, um weiter Marktanteile in Deutschland zu gewinnen, da das Unternehmen die Digitalisierung in der Außenwerbe-Industrie vorantreibe.

Trotz des kleinere Rücksetzers zum Jahresende hin hatten die Ströer-Papiere 2019 um fast 71 Prozent zugelegt./mis/fba

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------