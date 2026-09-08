AKTIE IM FOKUS: KI- und Chipwerte legen zu - Qualcomm mit Amazon-Vereinbarung

NEW YORK (dpa-AFX) - In der Chipbranche haben am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende viele Werte an ihre Kursgewinne vom Freitag angeknüpft. Während die US-Standardwerte wegen des steigenden Ölpreises erneut unter Inflations- und Zinssorgen litten, legten Tech-Branchengrößen wie Intel, Arm, AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) oder Broadcom zwischen vier und neun Prozent zu.

Der Kurs von QUALCOMM zog um fast fünf Prozent an nach einer Mitteilung, wonach der eigentlich auf Handychips fokussierte Hersteller eine Partnerschaft mit Amazon zur Lieferung maßgeschneiderter Datencenter-Chips eingeht. Diese geht außerdem einher mit Optionen auf einen Aktienbezug.

Noch deutlicher legten die Intel-Aktien um fast neun Prozent zu, nachdem das Magazin DigiTimes berichtete, dass der Prozessorhersteller voraussichtlich die Preise anheben werde. Zudem stufte Northland Securities die Aktien von "Market Perform" auf "Outperform" hoch.

In der Breite profitierte der NASDAQ 100 davon mit einem knappen Plus aber nur mäßig, denn aus dem Kreise der sieben bedeutenden Tech-Riesen wurden nur die Tesla-Aktien (Tesla) im Plus gehandelt. Der schon altbekannte KI-Chipriese NVIDIA konnte sich der positiven Chip-Tendenz am Dienstag auch nicht anschließen. Die Aktien waren mit einem Abschlag von 1,5 Prozent unter den "Magnificent 7" in schlechter Gesellschaft./tih/la/nas

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