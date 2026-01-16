Klöckner Aktie

WKN DE: KC0100 / ISIN: DE000KC01000

16.01.2026 07:54:52

AKTIE IM FOKUS: Klöckner gewinnen gut ein Viertel nach Übernahmeofferte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Stahlhändlers Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) profitieren am Freitag von einer Übernahmeofferte aus den USA. Auf der Handelsplattform Tradegate kletterten sie gut 26 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Vortag und kosteten 10,88 Euro.

Worthington Steel (Worthington Steel) bietet 11 Euro je Aktie für die Düsseldorfer. Der Unternehmenswert von Klöckner & Co werde bei der Transaktion mit 2,4 Milliarden Dollar oder umgerechnet knapp 2,1 Milliarden Euro beziffert. Großaktionär Friedhelm Loh, der über die Swoctem GmbH 41,5 Prozent der Klöckner-Aktien hält, unterstütze das Angebot.

Dass es Übernahmeverhandlungen gibt, wurde Anfang Dezember 2025 bekannt. Davon angetrieben sprangen die Aktien über ihren Abwärtstrend und legten bis zum Vortag in der Spitze bereits um fast 50 Prozent zu./ag/jha/

Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)

mehr Analysen
09.12.25 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
08.12.25 Klöckner Kaufen DZ BANK
08.12.25 Klöckner Hold Warburg Research
06.11.25 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 Klöckner Hold Warburg Research
