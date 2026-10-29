Knorr-Bremse Aktie

Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.10.2026 10:13:38

AKTIE IM FOKUS: Knorr-Bremse auf tiefstem Stand seit Ende 2025

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Knorr-Bremse hat die Anleger am Donnerstag mit den Zahlen für das dritte Quartal vertrieben. Der Aktienkurs fiel unter die Unterstützung im Bereich 95 Euro, die seit März mehrmals gehalten hatte.

Mit etwas mehr als 89 Euro landeten die Papiere auf dem tiefsten Stand seit Dezember 2025. Zuletzt belief sich der Abschlag auf 4,5 Prozent auf 92 Euro. Damit lagen die Aktien im MDAX auf dem letzten Platz.

Der einzige positiver Aspekt sei der freie Cashflow gewesen, sagte ein Händler zu den Quartalszahlen des Bremsenspezialisten. Die Margen entsprächen den Erwartungen, alle anderen Kennziffern seien einmal mehr enttäuschend.

Auch wenn sich der Auftragseingang im Bahngeschäft im Schlussquartal erhole, werde es schwierig, die derzeitigen Markterwartungen an das Gesamtjahr zu erfüllen./ajx/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Knorr-Bremse

mehr Nachrichten

Analysen zu Knorr-Bremse

mehr Analysen
12:55 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
09:32 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
07:53 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
29.10.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Knorr-Bremse 89,80 0,50% Knorr-Bremse

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:28 Oktober 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen