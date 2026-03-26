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26.03.2026 07:58:39

AKTIE IM FOKUS: Kontron enttäuscht mit Gewinnziel für 2026

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mit Enttäuschung haben Anleger am Donnerstag auf das Kontron-Gewinnziel (Kontron) für das laufende Jahr reagiert. Auf Tradegate büßten die Aktien des österreichischen Technologiekonzerns knapp 7 Prozent auf 19,40 Euro ein im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Damit würden sie die hohen Gewinne vom Vortag mehr als wieder abgeben.

Das Unternehmen rechnet 2026 mit einem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) von 225 Millionen Euro. Dem steht eine durchschnittliche Markterwartung von 246 Millionen Euro gegenüber. "Der konservative Ausblick dürfte den Kurs heute belasten", sagte ein Händler. Die mittelfristigen Ziele seien derweil als starke Wachstumsambitionen zu werten./bek/zb

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