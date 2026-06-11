AKTIE IM FOKUS: Kontron stark dank Übernahmeaussichten - Analysten skeptisch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Kontron haben am Donnerstag von Übernahmeaussichten deutlich profitiert. Am Vormittag stiegen die Papiere des Hightech-Unternehmens auf den höchsten Stand seit Ende Februar. Sie notierten zuletzt sechs Prozent höher bei 23,74 Euro.

Der Großaktionär Ennoconn hat bei Kontron die 30-Prozent-Schwelle überschritten und will den restlichen Aktionären nun ein Pflichtangebot zur Übernahme machen. Der Angebotspreis soll bei 23,50 Euro je Aktie liegen. Die Offerte stand schon seit gut einem Monat im Raum. Damals hatte Kontron mitgeteilt, möglicherweise vor einem Übernahmeangebot zu stehen.

DZ-Bank-Analyst Armin Kremser interpretiert den "niedrigen offerierten Preis als Lockvogelangebot, mit dem Ennoconn kaum weitere Kontron-Aktien einsammeln dürfte". Er geht davon aus, dass der Großaktionär das Angebot nachbessern werden müsse, um die strategische Kontrolle weiter abzusichern.

Auch Malte Schaumann vom Analysehaus Warburg Research geht nicht davon aus, dass viele Anleger auf die Ennoconn-Offerte eingehen. Das Gebot bilde aber zunächst zumindest einen Boden für die Aktie, schrieb er./edh/tih/jha/