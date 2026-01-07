Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

07.01.2026 09:54:38

AKTIE IM FOKUS: Kooperation mit Nvidia treibt Siemens auf Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ausweitung der Zusammenarbeit mit NVIDIA im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) hat am Mittwoch die Siemens-Aktien (Siemens) auf ein Rekordhoch getrieben. Bis zu 2,50 Prozent höher wurden die Titel gehandelt und mit bis zu 253,80 Euro erstmals in ihrer Geschichte über der 253-Euro-Marke. Laut einem Händler erinnern die Aussagen die Anleger daran, dass Siemens mitunter als bedeutendes deutsches Unternehmen mit KI-Fantasie übersehen wird.

In der Keynote-Ansprache zur Eröffnung der Technikmesse CES kündigte Siemens-Vorstandschef Roland Busch zusammen mit Nvidia-Chef Jensen Huang mehrere Initiativen an, um KI nicht nur bei der Simulation von Arbeitsabläufen und Designveränderungen einzusetzen, sondern den KI-Einsatz stärker in die physische Realität zu holen. "Wir stehen am Anfang einer neuen industriellen Revolution", sagte Huang. Beide Unternehmen erklärten das Ziel, gemeinsam eine Art Betriebssystem für den KI-Einsatz in der Industrie zu schaffen.

Hinzu kam noch, dass sich das Analysehaus Bernstein Research optimistisch äußerte, indem die Siemens-Bewertung mit "Outperform" wieder aufgenommen wurde. Für Siemens spreche eine zu erwartende Erholung im Segment Automatisierung, schrieb der Experte Alasdair Leslie in seiner Studie./tih/mis

Nachrichten zu Siemens AG

Analysen zu Siemens AG

mehr Analysen
06.01.26 Siemens Outperform Bernstein Research
06.01.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
19.12.25 Siemens Buy UBS AG
19.12.25 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
Siemens AG 251,95 1,27% Siemens AG

Siemens AG 251,95 1,27% Siemens AG

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

