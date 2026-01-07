Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
07.01.2026 09:54:38
AKTIE IM FOKUS: Kooperation mit Nvidia treibt Siemens auf Rekordhoch
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ausweitung der Zusammenarbeit mit NVIDIA im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) hat am Mittwoch die Siemens-Aktien (Siemens) auf ein Rekordhoch getrieben. Bis zu 2,50 Prozent höher wurden die Titel gehandelt und mit bis zu 253,80 Euro erstmals in ihrer Geschichte über der 253-Euro-Marke. Laut einem Händler erinnern die Aussagen die Anleger daran, dass Siemens mitunter als bedeutendes deutsches Unternehmen mit KI-Fantasie übersehen wird.
In der Keynote-Ansprache zur Eröffnung der Technikmesse CES kündigte Siemens-Vorstandschef Roland Busch zusammen mit Nvidia-Chef Jensen Huang mehrere Initiativen an, um KI nicht nur bei der Simulation von Arbeitsabläufen und Designveränderungen einzusetzen, sondern den KI-Einsatz stärker in die physische Realität zu holen. "Wir stehen am Anfang einer neuen industriellen Revolution", sagte Huang. Beide Unternehmen erklärten das Ziel, gemeinsam eine Art Betriebssystem für den KI-Einsatz in der Industrie zu schaffen.
Hinzu kam noch, dass sich das Analysehaus Bernstein Research optimistisch äußerte, indem die Siemens-Bewertung mit "Outperform" wieder aufgenommen wurde. Für Siemens spreche eine zu erwartende Erholung im Segment Automatisierung, schrieb der Experte Alasdair Leslie in seiner Studie./tih/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens AG
|
17:58
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
17:58
|Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
15:59
|STOXX 50-Handel aktuell: So steht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:59
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
15:59
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|06.01.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|19.12.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|19.12.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|19.12.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Siemens Hold
|HSBC
|22.05.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|251,95
|1,27%