AKTIE IM FOKUS: Kundenentwicklung wirft Hellofresh aus der Erholungsbahn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf eine gesenkte Umsatzprognose und eine schwache Kundenentwicklung haben die Anleger von HelloFresh am Donnerstag verschnupft reagiert. Eine höhere Profitabilität wurde zunächst weniger hoch gehängt. Die Aktien des Versenders von Kochboxen sackten zeitweise um 9,5 Prozent ab auf 21,73 Euro. Damit ist inzwischen wieder fast die Hälfte der Kurserholung seit Anfang Juni weg.

Die Zahl der aktiven Kunden von Hellofresh sank im zweiten Quartal um einen hohen einstelligen Prozentsatz. Dies hob auch der JPMorgan-Analyst Marcus Diebel in einer ersten Reaktion hervor. Solch schwache Kundenzahlen dämpften die Begeisterung über die unerwartet hohe Profitabilität, so der Experte. Nehme man einen Rückgang um rund 8 Prozent an, liege die Zahl aktiver Kunden nur bei 7,3 bis 7,4 Millionen - anstelle bisher avisierter und erwarteter 7,7 Millionen. Gleichwohl bleibt Diebel generell optimistisch. Er setzt auf neue Kapazitäten in den USA, die die Jahresziele im zweiten Halbjahr untermauerten. Zudem verweist er auf die Bewertung, die eher Chancen biete.

Deutlich skeptischer ist Thomas Maul von der DZ Bank, der nach dem Zwischenbericht prompt eine Verkaufsempfehlung aussprach. Auch er monierte eine enttäuschende Kundenentwicklung und kritisiert die schlechte Berechenbarkeit des weiteren Verlaufs. Den fairen Wert kalkuliert er mit 20 Euro noch unter dem aktuellen Niveau./ag/bek/jha/