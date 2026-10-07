AKTIE IM FOKUS: Kurs der Porsche AG schwankt kräftig am Kapitalmarkttag

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mit starken Kursschwankungen haben die Aktien der Porsche AG (Porsche vz) am Mittwoch auf Aussagen des Autobauers auf einem Kapitalmarkttag reagiert.

In den ersten Handelsminuten stieg der Kurs um bis zu gut fünf Prozent auf 44,69 Euro. Anschließend drehten die Papiere ins Minus. Zuletzt lagen sie wieder mit etwas mehr als einem Prozent im Plus bei rund 43 Euro. Sie verblieben damit in der Handelsspanne der vergangenen Monate zwischen etwa 42 und 48 Euro.

Positiv wertete Jose Asumendi von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) in einer ersten Reaktion vor allem die geplante Erwirtschaftung von operativen Barmitteln (Cash). Diese untermauere zukünftige Ausschüttungen an die Aktionäre.

Der Experte schätzt, dass sich der Cashflow aus dem operativen Geschäft von gut 3,6 Milliarden Euro im vergangenen Jahr bis zum Jahr 2028 nahezu verdoppelt auf gut 7 Milliarden Euro.

Gut drei Viertel der im MDAX notierten Vorzugsaktien der Porsche AG liegen in den Händen des Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzerns (Volkswagen (VW) vz). Insgesamt gibt es 911 Millionen Porsche-Anteile. Die Hälfte davon sind nicht an der Börse gehandelte Stammaktien.

Auch von diesen hält Volkswagen rund drei Viertel. Die Wolfsburger hatte die Porsche AG im September 2022 an die Börse gebracht. In den ersten Monaten zog der Kurs bis auf mehr als 120 Euro an, bevor es wegen der Krise der Branche und des Sportwagenbauers rapide bergab ging.

Inzwischen liegt der Börsenwert nur noch bei rund 39 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Der gemessen am Volumen deutlich kleinere italienische Sportwagenbauer Ferrari kommt auf etwas mehr als 60 Milliarden Euro.

Der Wert des Volkswagen-Anteils an der Porsche AG liegt derzeit bei rund 29 Milliarden Euro. Der Wolfsburger Konzern, zu dem neben Porsche unter anderem Audi oder Skoda gehören, kommt insgesamt auf lediglich 35 Milliarden Euro./bek/stk/zb

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