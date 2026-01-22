AKTIE IM FOKUS: Kurseinbruch bei Carl Zeiss Meditec nach Geschäftsjahresaussagen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Enttäuschende Aussagen zum laufenden Geschäftsjahr haben am Donnerstag bei den Aktien von Carl Zeiss Meditec tiefe Spuren hinterlassen. Nachdem das Medizintechnik-Unternehmen eingeräumt hatte, dass die Geschäftsjahresprognose nach einem schwachen Auftaktquartal vermutlich nicht erfüllt werden kann, sackte der Kurs des MDAX-Mitglieds in der Spitze um mehr als 14 Prozent ab und erreichte nahe der 30-Euro-Marke das niedrigste Niveau seit Juni 2016. Der 2021 vom Rekordhoch eingeleitete Abwärtstrend nahm damit seinen Lauf.

Carl Zeiss enttäuschte mit Aussagen zur Umsatzentwicklung im ersten Quartal und kündigte an, die Jahreszielsetzungen daraufhin überprüfen zu wollen. Zuletzt war der Abschlag vor diesem Hintergrund dann noch fast 13 Prozent groß. Die Titel waren damit eine extreme Ausnahme in einem Marktumfeld, das ansonsten von Erleichterung geprägt war nach einer Kehrtwende, die US-Präsident Donald Trump am Vortag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos in puncto Grönland-Perspektive vollzog./tih/jha/