Fielmann Aktie
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
|
27.01.2026 11:36:39
AKTIE IM FOKUS: Kursgewinne von Fielmann schmelzen trotz Berenberg-'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Fielmann-Aktien (Fielmann) haben am Dienstag ihre deutlichen Anfangsgewinne im Handelsverlauf ein gutes Stück weit wieder abgegeben. Zunächst hatte eine Empfehlung durch die Privatbank Berenberg für kräftigen Rückenwind gesorgt, bevor die chartechnisch immer noch angeschlagenen Papiere von Chart-Widerständen ausgebremst wurden.
Zum Handelsstart waren die Papiere der Optikerkette um bis zu 6 Prozent gestiegen, hatten dabei die 21-Tage-Durchschnittslinie knapp überschritten und waren bis an die 50-Tage-Linie herangelaufen, die den kurz- bis mittelfristigen Trend signalisieren. Danach bröckelten die Gewinne jedoch rasch ab. Zuletzt notierte das Papier noch 1,4 Prozent im Plus bei 40,90 Euro.
Damit waren die Titel aber dennoch zweitbester Wert im leicht schwächeren Index der mittelgroßen Werte, dem MDAX. Die Tendenz seit Jahresbeginn jedoch ist mit minus 6 Prozent negativ.
Zuvor hatte Berenberg die Bewertung von Fielmann mit "Buy" aufgenommen und ein Kursziel von 56 Euro genannt. Trotz überlegener Margen, Kapitalrenditen und Wachstumsraten sowie der höchsten Dividendenrendite werde die Aktie derzeit nahe ihres Zehnjahrestiefs und mit einem Branchenabschlag gehandelt, begründete Analyst Harrison Woodin-Lygo seine Einschätzung. Da der deutsche Markt gesättigt sei, werde das Wachstum der Optikerkette zunehmend von der internationalen Expansion angetrieben./edh/la/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fielmann AG
|
27.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
27.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
27.01.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
|
27.01.26
|AKTIE IM FOKUS: Kursgewinne von Fielmann schmelzen trotz Berenberg-'Buy' (dpa-AFX)
|
27.01.26
|MDAX-Papier Fielmann-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fielmann von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
27.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.01.26
|MDAX-Wert Fielmann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fielmann von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)