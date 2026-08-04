Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
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04.08.2026 08:07:39
AKTIE IM FOKUS: Kursrutsch bei Zalando nach Zahlen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den jüngst gut gelaufenen Aktien von Zalando zeichnet sich am Dienstag nach Quartalszahlen und angepasster Prognose ein Kursrutsch ab. Im Handel auf Tradegate sackten der Kurs um 11 Prozent auf 25,90 Euro ab verglichen mit dem Xetra-Schluss. Damit wäre ein Teil der seit Mitte Mai verbuchten Kursgewinne wieder dahin.
Der Online-Händler hatte im zweiten Quartal weniger Umsatz erzielt und verdient als erwartet. Zalando rechnet im laufenden Jahr nun mit einem Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Value, GMV) und Umsatz in der unteren Hälfte der prognostizierten Spanne.
Die Zalando-Papiere seien gut gelaufen und obwohl am Markt mit einer Senkung der GMV-Prognose gerechnet worden sei, werde dies dem Kurs heute nicht helfen, kommentierte ein Händler.
Die Analysten des Investmenthauses Jefferies sprachen von einem durchwachsenen zweiten Quartal des DAX-Konzerns. Hohe Long-Positionen dürften wohl den Kurs belasten./ajx/mis
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