KWS SAAT Aktie
WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007
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23.09.2026 08:29:38
AKTIE IM FOKUS: KWS Saat fallen - Geschäftszahlen enttäuschen nach Kursanstieg
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Aktienkurs von KWS Saat (KWS SAAT SECo) ist am Mittwoch nach Geschäftszahlen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um gut 7 Prozent auf 72,90 Euro abgesackt. In diesem Bereich verläuft die 100-Tage-Linie. Die 200-Tage-Linie - ebenfalls ein Indikator der längerfristigen Kursentwicklung liegt bei etwa 71,50 Euro.
Umsatz und operatives (Ebitda) von KWS Saat blieben im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 hinter den durchschnittlichen Analystenschätzungen zurück. Auch der Ausblick des Saatgutherstellers dürfte Anlegern kaum reichen für eine bessere Stimmung, vor allem nach dem zuletzt guten Lauf der Aktien, erklärte ein Händler in einer ersten Reaktion. Der Aktienkurs hatte vom Zwischentief Mitte Juni bis zum Schlusskurs vom Dienstag um rund ein Fünftel zugelegt./mis/jha/
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