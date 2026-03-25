MDAX
|
28 821,32
|
696,21
|
2,48 %
|
25.03.2026 09:38:38
AKTIE IM FOKUS: Lanxess setzen beeindruckende Kurs-Rally fort
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Lanxess haben am Mittwoch dank einer Kaufempfehlung von JPMorgan die Kurs-Rally der vergangenen beiden Tage eindrucksvoll fortgeführt. Mit fast zwölf Prozent Aufschlag auf 15,60 Euro führten sie die Gewinner im MDax mit großem Abstand an. Seit Wochenbeginn beläuft sich die Erholung auf gut ein Drittel. Am Montag war der Kurs auf ein Tief seit 17 Jahren gefallen war.
JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess von 15 auf 18 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Chemiekonzern dürfte größter Nutznießer der Chancen sein, die sich aus den anhaltenden Produktionsproblemen im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund des Nahost-Kriegs ergeben, schrieb Experte Chetan Udeshi. Die Kölner seien einer von wenigen, wenn nicht der einzige, westliche Produzent in ihren wichtigsten Produktkategorien.
Zur Kurs-Rally dürfte aber auch eine hohe sogenannte Short-Quote beitragen, heißt es im Börsenhandel. So sei fast ein Drittel der Lanxess-Aktien leerverkauft. Spekulative Anleger setzen damit auf fallende Kurse. Steigen diese jedoch, kaufen die Short-Händler die Aktien am Markt zurück, um keine Verluste zu erleiden. Diese Nachfrage treibt den Aktienkurs zusätzlich nach oben./bek/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|28 821,32
|2,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.