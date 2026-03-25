AKTIE IM FOKUS: Lanxess setzen beeindruckende Kurs-Rally fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Lanxess haben am Mittwoch dank einer Kaufempfehlung von JPMorgan die Kurs-Rally der vergangenen beiden Tage eindrucksvoll fortgeführt. Mit fast zwölf Prozent Aufschlag auf 15,60 Euro führten sie die Gewinner im MDax mit großem Abstand an. Seit Wochenbeginn beläuft sich die Erholung auf gut ein Drittel. Am Montag war der Kurs auf ein Tief seit 17 Jahren gefallen war.

JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess von 15 auf 18 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Chemiekonzern dürfte größter Nutznießer der Chancen sein, die sich aus den anhaltenden Produktionsproblemen im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund des Nahost-Kriegs ergeben, schrieb Experte Chetan Udeshi. Die Kölner seien einer von wenigen, wenn nicht der einzige, westliche Produzent in ihren wichtigsten Produktkategorien.

Zur Kurs-Rally dürfte aber auch eine hohe sogenannte Short-Quote beitragen, heißt es im Börsenhandel. So sei fast ein Drittel der Lanxess-Aktien leerverkauft. Spekulative Anleger setzen damit auf fallende Kurse. Steigen diese jedoch, kaufen die Short-Händler die Aktien am Markt zurück, um keine Verluste zu erleiden. Diese Nachfrage treibt den Aktienkurs zusätzlich nach oben./bek/stk