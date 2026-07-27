Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Stellenabbau
|
27.07.2026 20:05:00
Aktie im Fokus: Lenzing lässt Faserproduktion im Burgenland bis Ende 2027 auslaufen
Am Standort Heiligenkreuz im Burgenland und auch am Standort Grimsby in England läuft die Faserproduktion bis Ende 2027 aus, ging aus einer Unternehmensmitteilung vom Montagabend hervor. Beide Standorte sollen verkauft werden. Für die betroffenen Mitarbeitenden in Heiligenkreuz, wo noch 285 Menschen arbeiten, gilt ein bestehender Sozialplan.
Lenzing zieht sich aus zwei Produktionsstandorten zurück
Georg Kasperkovitz, CEO der Lenzing-Gruppe, erläuterte im Gespräch mit der APA, dass es um einen Verkauf des Standorts im Burgenland geht. "Lenzing wird sich aus Heiligenkreuz zurückziehen und versuchen, dass der Standort mit einem neuen Eigentümer weiter besteht." Die Suche beginne "morgen" und könne "erfahrungsgemäß binnen einiger Monate" abgeschlossen sein, hoffte der Manager.
Aus England zieht sich Lenzing mit dem Aus in Grimsby vollständig zurück, bestätigte Kasperkovitz.
Bis Ende 2027 fallen weltweit rund 2.000 Stellen weg
Die Mitarbeiterzahl von weltweit 7.700 Vollzeitäquivalenten (Ende 2025) werde bis Ende 2027 deutlich sinken, hieß es in der Aussendung. Kasperkovitz sagte der APA, es gehe bis dahin um rund 2.000 Stellen weniger.
Es handle sich aber keineswegs um ein Schließungs- und Kostensenkungsprogramm im Zuge der neuen Strategie, betonte der Lenzing-Chef. Die Aktionäre und weitere Finanzpartner hätten Vertrauen in die Pläne gezeigt und stellten bis zu 600 Mio. Euro an frischem Kapital bereit. Auch der Hauptsitz in Lenzing in Oberösterreich solle aufgewertet werden.
Finanzpaket soll strategische Neuausrichtung ermöglichen
Die Neuausrichtung wird von den Lenzing-Hauptaktionären B&C-Gruppe und Suzano sowie von der Oberbank unterstützt. Das Unternehmen habe im Zuge der Pläne eine "umfassende Refinanzierungsvereinbarung mit den wesentlichen Kreditgebern" erreicht.
Zur Stärkung der Finanzstruktur will Lenzing eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten in Höhe von bis zu 300 Mio. Euro durchführen. Dafür ist die Zustimmung einer außerordentlichen Hauptversammlung erforderlich, die voraussichtlich am oder um den 25. August 2026 stattfinden soll.
Zusätzlich bringen neue Finanzierungsvereinbarungen bis zu 300 Mio. Euro ein. Die Laufzeiten bestehender Verbindlichkeiten wurden bis 2030 verlängert.
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lenzing AG
|
20:05
|EQS-News: Lenzing Gruppe beschleunigt strategische Transformation (EQS Group)
|
19:42
|EQS-Adhoc: Lenzing AG: Lenzing AG treibt strategische Transformation voran (EQS Group)
|
17:58
|Börse Wien: ATX Prime notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)
|
10:04
|ATX-Wert Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lenzing-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
24.07.26
|Pluszeichen in Wien: ATX notiert am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
24.07.26
|Handel in Wien: ATX steigt zum Start (finanzen.at)
|
23.07.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX schlussendlich in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Lenzing AG
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|26.07.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|11.03.22
|Lenzing Kauf
|Baader Bank
|07.10.21
|Lenzing kaufen
|Baader Bank
|12.05.20
|Lenzing verkaufen
|Deutsche Bank AG
|27.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|16.03.20
|Lenzing Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.20
|Lenzing verkaufen
|Baader Bank
|30.01.20
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Lenzing AG
|24,45
|-2,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFeuerpause im Iran: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX beendet Handel schwach -- DAX geht deutlich höher in den Feierabend -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt ging fester in die neue Woche. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.