Aktie im Fokus: Lenzing startet größten Konzernumbau seit Jahren - 2.000 Jobs weg

Der börsennotierte Faserhersteller Lenzing baut zusätzlich zu bereits bekannten 600 Jobs in der Administration zahlreiche weitere Arbeitsplätze ab.

Am Standort Heiligenkreuz im Burgenland und auch am Standort Grimsby in England läuft die Faserproduktion bis Ende 2027 aus, wie aus einer Unternehmensmitteilung vom Montagabend hervorgeht. Der Standort Heiligenkreuz soll verkauft werden, um möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Auch für Grimsby wird ein Käufer gesucht, allerdings zieht sich Lenzing dort vollständig aus dem Geschäft zurück. Für die 285 Beschäftigten in Heiligenkreuz gilt ein bestehender Sozialplan.

Lenzing will Standort Heiligenkreuz verkaufen

Georg Kasperkovitz, CEO der Lenzing-Gruppe, erläuterte im Gespräch mit der APA, dass sich das Unternehmen aus Heiligenkreuz zurückziehen werde. Ziel sei es, den Standort mit einem neuen Eigentümer fortzuführen. Die Suche nach einem Käufer beginne umgehend und könne "erfahrungsgemäß binnen einiger Monate" abgeschlossen werden, sagte der Manager. Aus England zieht sich Lenzing mit dem Aus in Grimsby vollständig zurück.

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) kündigte an, das Land werde den Standort und die Beschäftigten "nicht im Stich lassen". Nach einem Gespräch mit Kasperkovitz sei zugesichert worden, dass die Produktion zumindest bis Jahresende gesichert sei und bei Bedarf auch darüber hinaus fortgeführt werden könne, um einen geordneten Übergang zu einem neuen Eigentümer zu ermöglichen. Ziel sei es, gemeinsam eine nachhaltige Lösung für den Standort und die Region zu finden.

Auch Burgenlands ÖVP-Landesparteiobmann Christoph Zarits sprach von einer "dramatischen Nachricht". Ein Sozialplan allein sei keine ausreichende Antwort, vielmehr müsse alles unternommen werden, um Arbeitsplätze und den Standort zu sichern.

Weltweit sollen bis Ende 2027 rund 2.000 Stellen entfallen

Die Mitarbeiterzahl des Konzerns von zuletzt weltweit 7.700 Vollzeitäquivalenten (Ende 2025) soll bis Ende 2027 um rund 2.000 Stellen sinken. Nach Angaben von Kasperkovitz handelt es sich dabei jedoch nicht um ein reines Schließungs- oder Kostensenkungsprogramm. Vielmehr sei der Stellenabbau Teil der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens. Gleichzeitig werde der Hauptstandort im oberösterreichischen Lenzing gestärkt.

Bis zu 600 Millionen Euro für Neuausrichtung

Die strategische Neuausrichtung wird von den Hauptaktionären B&C-Gruppe und Suzano sowie von der Oberbank unterstützt. Lenzing hat nach eigenen Angaben eine umfassende Refinanzierungsvereinbarung mit den wichtigsten Kreditgebern abgeschlossen. Insgesamt stehen dem Konzern dadurch bis zu 600 Mio. Euro zusätzlich zur Verfügung.

Davon sollen bis zu 300 Mio. Euro über eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten eingeworben werden. Diese steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung einer außerordentlichen Hauptversammlung, die voraussichtlich am oder um den 25. August 2026 stattfinden soll. Weitere bis zu 300 Mio. Euro stammen aus neuen Finanzierungsvereinbarungen. Zudem wurden die Laufzeiten bestehender Verbindlichkeiten bis 2030 verlängert.

Mit dem Strategieprogramm "Grow Nonwovens, Reset Textiles" will Lenzing die Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität steigern, die Kapitalrendite verbessern und das Unternehmen auf höherwertige Marktsegmente ausrichten. Hintergrund ist das anhaltend schwierige Marktumfeld für Cellulosefasern.

Im Zuge der Standortkonsolidierung erwartet Lenzing 2026 Wertminderungen auf langfristige Vermögenswerte von bis zu 150 Mio. Euro. Diese nicht zahlungswirksamen Abschreibungen werden das EBIT und das Konzernergebnis belasten, das EBITDA jedoch nicht beeinflussen. Zusätzlich dürften Restrukturierungsrückstellungen für Personalmaßnahmen von bis zu 40 Mio. Euro das EBITDA im Jahr 2026 belasten.

APA