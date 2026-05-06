AKTIE IM FOKUS: Luft raus bei Infineon nach Rally und Erhöhung der Prognose

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Gewinnmitnahmen drücken zur Wochenmitte die Papiere von Infineon nach unten. Eine vom Chiphersteller erhöhte Prognose gab der steilen Kursrally der vergangenen Wochen keinen neuen Schub mehr und auch starke Quartalszahlen von AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) halfen nicht.

JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande bezeichnete die Anhebung der Ziele von Infineon als robust, angetrieben von stärkeren Volumina und höheren Preisen.

Allein seit Anfang April haben Infineon-Aktien um fast 60 Prozent zugelegt. Nun gaben sie im vorbörslichen Mittwochshandel auf Tradegate um 4 Prozent zum Xetra-Schluss auf 58,07 Euro nach. Künstliche Intelligenz (KI) bleibt derweil im Chipsektor der zentrale Treiber./ajx/stk

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