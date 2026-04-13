AKTIE IM FOKUS: Lufthansa besonders unter Druck - Ölpreis und Pilotenstreik

FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem allgemein unter Druck erwarteten Marktumfeld gaben die Aktien der Lufthansa am Montag im vorbörslichen Handel relativ deutlich nach. Neben den Entwicklungen im Nahen Osten, die den Ölpreis wieder nach oben treiben, leiden die Titel der Fluggesellschaft auch unter einer neuen Streikrunde der Piloten. Auf der Plattform Tradegate wurden die Aktien am Morgen vier Prozent unter ihrem Xetra-Schlusskurs vom Freitag gehandelt. Der Kurs nähert sich damit wieder dem Niveau vor dem beschlossenen Waffenstillstand im Iran.

Nach dem vorläufigen Scheitern der Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran ziehen die Ölpreise wegen der daraufhin von US-Präsident Donald Trump angekündigten Seeblockade für iranische Schiffe wieder an. Der Analyst Alex Irving von Bernstein Research reduzierte in einer Branchenstudie sein Kursziel für die Fluggesellschaft, weil "Kerosinkosten die Gewinne verbrennen". Der Lufthansa macht zu Wochenbeginn auch die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) zu schaffen, die bis Dienstag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen hat./tih