AKTIE IM FOKUS: Lufthansa fallen zurück - 'schwaches Quartal'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anteile der Lufthansa dürften am Dienstag nach Quartalszahlen wieder zurückfallen. Vorbörslich auf Tradegate verloren sie 4,5 Prozent im Vergleich mit dem Xetra-Schluss auf 8,82 Euro.

Am Vortag hatten Lufthansa noch klar von deutlich gesunkenen Ölpreisen profitiert. Mit dem erwarteten Kursabschlag am Dienstag rückt nun das vor knapp zwei Wochen markierte Juli-Tief bei 8,454 Euro in den Blick.

Der Quartalsbericht der Fluggesellschaft sei schwach wie befürchtet, kommentierte ein Börsianer. Die 2026er-Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) befinde sich nun auf Höhe des Konsenses. Man müsse zunächst weitere Details zu den Buchungszahlen und Tarifen abwarten./ajx/jha/