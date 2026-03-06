Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
06.03.2026 08:30:38
AKTIE IM FOKUS: Lufthansa mit Erholungsversuch - Will Gewinnverbesserung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Jahreszahlen und der Ausblick der Lufthansa kommen am Freitag im vorbörslichen Handel bei den zuletzt leidgeplagten Anlegern zunächst einmal gut an. Die Aktien versuchten im Tradegate-Handel eine Erholung um drei Prozent von ihrem Xetra-Schlusskurs, der am Vortag nochmals unter dem Iran-Krieg gelitten hatte. Der Krieg mit seinen Auswirkungen auf die Treibstoffpreise und den Reiseverkehr hatte den Kurs zuletzt nahe der 8-Euro-Marke auf ein Tief seit Mitte Dezember gedrückt.
Branchenexperte Ruairi Cullinane von der kanadischen RBC schrieb in einem ersten Kommentar, die Fluggesellschaft habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen. Außerdem plane das Unternehmen 2026 mit einer weiteren deutlichen Gewinnsteigerung, was vor dem Hintergrund der jüngsten Kursverluste positiv sei.
Allerdings gibt es auch kritische Stimmen: Alex Irving von Bernstein Research sagte, übertroffene Erwartungen im vierten Quartal seien von "niedriger Qualität", da vor allem in Randbereichen erzielt und von Konsolidierungseffekten beeinflusst. Bezüglich des Ausblicks stellt der Experte infrage, ob dieser die Auswirkungen des Iran-Krieges berücksichtige./tih/mis
Analysen zu Lufthansa AG
