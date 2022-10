AKTIE IM FOKUS: Lufthansa zieht nach Gewinnzielverdopplung weiter an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nachdem die Aktien der Lufthansa bereits am späten Montagnachmittag vom verdoppelten Gewinnziel der Airline für 2022 profitiert hatten, geht es mit den Titeln m Dienstag vorbörslich weiter aufwärts. Auf Tradegate legten sie im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Montag zuletzt 2,4 Prozent auf 6,739 Euro zu. Tags zuvor waren sie kurz vor Schluss des Xetra-Handels um rund viereinhalb Prozent auf 6,778 und damit den höchsten Stand seit Mitte August gestiegen. Am Ende hatte allerdings nur ein Plus von knapp 1,6 Prozent auf 6,581 Euro auf dem Kurszettel gestanden.

Am Markt kamen die Nachrichten gut an. Analyst Sumit Mehrotra von der französischen Großbank Societe Generale (SocGen) nannte den aufgehellten Ausblick eine positive Überraschung und bezeichnete die Kennziffern zum dritten Quartal als insgesamt solide. Sein Kollege Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler lobte ebenfalls die höheren Jahresziele und sieht für die Airline-Branche gute Chancen für eine weitere Öffnung des asiatischen Raums im Jahr 2023 sowie fortgesetzte positive Trends im wichtigen US-Markt./edh/zb