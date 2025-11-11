Medios Aktie

11.11.2025 08:42:38

AKTIE IM FOKUS: Medios klar erholt - Geschäftszahlen besser als gedacht

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Medios haben am Dienstagmorgen nach Neunmonatszahlen zur Erholung angesetzt.

Die Papiere des Spezialpharmaunternehmens kletterten auf der Handelsplattform Tradegate um fast 9 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Vortag.

Umsatz und operatives Ergebnis hätten die Markterwartungen übertroffen, lobte ein Börsianer. Nach zuletzt eher unterdurchschnittlichem Kursverlauf sieht er Aufholpotenzial.

Medios-Aktien hatten zuletzt von ihrem Jahreshoch Anfang September um ein Viertel korrigiert. 2025 liegen sie inzwischen sogar 8 Prozent im Minus./ag/zb

