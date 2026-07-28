Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
28.07.2026 08:32:38
AKTIE IM FOKUS: Mercedes-Benz legen zu - 'Quartalszahlen gut genug'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Quartalszahlen von Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) dürften den Papieren des Autobauers am Dienstag Schwung verleihen.
Vorbörslich auf Tradegate ging es um 2,2 Prozent hoch auf 46,33 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. Damit nehmen sie ihr Juli-Hoch ins Visier. Der Abwärtstrend seit Jahresbeginn bleibt derweil intakt.
Mercedes kappte nach einem schwachen Quartal zwar die Umsatzprognose, das Pkw-Margenziel steht aber.
Die Zahlen seien gut genug, um den Kurs anzutreiben, sagte ein Händler. Analyst Jose Asumendi von JPMorgan sprach gar von einem insgesamt starken Quartal der Stuttgarter./ajx/mis
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
17:58
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17:00
|Tesla, Alphabet, SK Hynix, SAP, Mercedes-Benz - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Stabiler Handel in Frankfurt: So steht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
14:22
|RBC Capital Markets: Sector Perform für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie (finanzen.at)
|
12:26