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Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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28.07.2026 08:32:38

AKTIE IM FOKUS: Mercedes-Benz legen zu - 'Quartalszahlen gut genug'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Quartalszahlen von Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) dürften den Papieren des Autobauers am Dienstag Schwung verleihen.

Vorbörslich auf Tradegate ging es um 2,2 Prozent hoch auf 46,33 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. Damit nehmen sie ihr Juli-Hoch ins Visier. Der Abwärtstrend seit Jahresbeginn bleibt derweil intakt.

Mercedes kappte nach einem schwachen Quartal zwar die Umsatzprognose, das Pkw-Margenziel steht aber.

Die Zahlen seien gut genug, um den Kurs anzutreiben, sagte ein Händler. Analyst Jose Asumendi von JPMorgan sprach gar von einem insgesamt starken Quartal der Stuttgarter./ajx/mis

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