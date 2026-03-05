Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|
05.03.2026 12:12:39
AKTIE IM FOKUS: Merck-Aktie unter Druck - UBS: Prognose ist verwirrend
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Merck KGaA (Merck) haben am Donnerstag mit deutlichen Schwankungen auf Geschäftszahlen und Ausblick des Darmstädter Pharma- und Chemiekonzerns reagiert. Die Papiere waren zwischenzeitlich um bis zu 2,7 Prozent auf den tiefsten Stand seit Ende Dezember abgesackt und notierten gegen Mittag noch gut 2 Prozent im Minus. Damit zählten sie zu den schwächsten Aktien im moderat steigenden, deutschen Leitindex DAX.
2025 bremsten negative Währungseffekte die Darmstädter: Zwar verdiente Merck operativ etwas mehr als im Jahr zuvor, musste aber leichte Umsatzeinbußen und unter dem Strich einen Gewinnrückgang hinnehmen. Die Dividende soll jedoch stabil bleiben.
Nun stellt sich Merck wegen harter Konkurrenz und des schwachen US-Dollars auf schwierige Zeiten ein. 2026 dürfte das operative Ergebnis zurückgehen und der Umsatz bestenfalls das Vorjahresniveau erreichen.
Der Ausblick sei wegen verschiedener Bereinigungen verwirrend, schrieb Analyst Matthew Weston von der Schweizer Großbank UBS. Denn Merck erwartet, dass ab März US-Umsätze mit dem Multiple-Sklerose-Mittel Mavenclad wegen Generikakonkurrenz wegfallen, und berücksichtigt diese daher gar nicht mehr beim Konzernziel. Darüber hinaus werden keine positiven Effekte aus einer möglichen US-Marktzulassung des Fruchtbarkeitsmedikaments Pergoveris eingerechnet, für die derzeit eine beschleunigte Prüfung beantragt wird.
Analyst Peter Spengler von der DZ Bank bezeichnete den Ausblick zwar als konservativ. Allerdings sei sehr positiv, dass bereits jetzt überhaupt eine vollständige quantitative Prognose für das laufende Jahr veröffentlicht worden sei.
Aus charttechnischer Sicht ergibt sich aktuell ein zwiegespaltenes Bild. So haben die Papiere von Merck zwar kurzzeitig die 21- und die 50-Tage-Durchschnittslinien nach oben durchbrochen, welche die kurz- bis mittelfristigen Trends beschreiben. Allerdings war der Kurs im Handelsverlauf auch kurz unter die 100-Tage-Linie gerutscht, die als Maß für die langfristige Entwicklung gilt. Die am Markt viel beachtete 200-Tage-Linie wiederum dient bereits seit Mitte Dezember als Unterstützung./la/ag/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Merck KGaA
|
05.03.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel: DAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
05.03.26
|Merck-Aktie: Equal Weight-Bewertung durch Barclays Capital (finanzen.at)
|
05.03.26
|Merck-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co. (finanzen.at)
|
05.03.26
|ROUNDUP 3/Schwacher Dollar und Generika: Merck erwartet Gewinnrückgang (dpa-AFX)
|
05.03.26
|AKTIE IM FOKUS: Merck-Aktie unter Druck - UBS: Prognose ist verwirrend (dpa-AFX)
Analysen zu Merck KGaA
|05.03.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Merck Buy
|UBS AG
|05.03.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Merck Buy
|UBS AG
|05.03.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Merck Buy
|UBS AG
|05.03.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|113,30
|-8,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.