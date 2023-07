AKTIE IM FOKUS: Meta nehmen Rally wieder auf - Höchster Kurs seit Anfang 2022

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Meta-Aktien (Meta Platforms (ex Facebook)) haben am Donnerstag beflügelt von einer überraschend positiven Umsatzentwicklung bei etwas über 325 US-Dollar den höchsten Stand seit Februar 2022 erreicht. Zuletzt gewannen sie noch sieben Prozent auf 319,59 Dollar. Nach einer Atempause in den vergangenen Tagen wurde die Kursrally damit wieder aufgenommen. Sie läuft nun schon seit Anfang November. Damals waren die Titel mit 88,09 Dollar auf den tiefsten Stand seit 2015 gefallen.

Das Tech-Schwergewicht ist zudem seit Jahresbeginn der bislang zweitbeste Wert im NASDAQ 100 mit einem Plus von 166 Prozent. Besser sind nur noch die vom Trendthema Künstliche Intelligenz getragenen Papiere von NVIDIA mit plus 218 Prozent. Am Donnerstag gewann der technologielastige Auswahlindex 1,3 Prozent.

Meta hatte über ein wieder deutlich besseres Werbegeschäft berichtet und mit dem Umsatzausblick auf das laufende Vierteljahr für eine positive Überraschung gesorgt. Mit den Quartalszahlen ist Meta wieder in Richtung der gewohnten Wachstumsraten unterwegs. Gründer und Chef Mark Zuckerberg verteidigte ausdrücklich, dass Meta weiterhin ohne eine Erfolgsgarantie Milliarden für seine Vision von virtuellen Welten ausgibt.

Analysten reagierten ebenso positiv wie die Anleger auf die Zahlen des Konzerns und schraubten ihre Kursziele hoch. Brad Erickson von der kanadischen Bank RBC erhöhte es von 330 auf 400 Dollar. Meta habe die Erwartungen für das zweite Quartal knapp übertroffen und mit dem Umsatzausblick auf das dritte Quartal klar positiv überrascht, schrieb er.

Stephen Ju von der schweizerischen Bank Credit Suisse betonte, dass die Tiktok-Alternative Reels wohl zukünftig über einen längeren Zeitraum jährliche Erlöse von etwa zehn Milliarden US-Dollar erzielen dürfte. Meta habe Schritte unternommen, um die Anzahl der Anzeigen, die der Nutzer sehe, zu erhöhen und die Nachfrage der Vermarkter zu steigern. Das Kursziel hob Ju von 361 auf 407 Dollar an./ajx/la/he