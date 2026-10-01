Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|
01.10.2026 17:42:38
AKTIE IM FOKUS: Micron im Minus - Gewinnmitnahmen belasten
NEW YORK (dpa-AFX) - Überraschend gute Geschäftszahlen haben am Donnerstag die Anleger von Micron (Micron Technology) nicht zu weiteren Käufen animiert. Die in diesem Jahr bislang schon phänomenal gut gelaufenen Papiere des Speicherchipherstellers waren stattdessen im frühen Handel zwischenzeitlich um fast vier Prozent ins Minus gerutscht und fielen zuletzt um ein Prozent. Der technologielastige Index NASDAQ 100 gab geringfügig nach.
Der Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) mit steigenden Verkaufspreisen treibt die Geschäfte von Micron unerwartet kräftig an. So hat der rasante KI-Ausbau von Rechenzentren zu einer starken Nachfrage nach Hardware geführt.
Gleichwohl konnten die Aktien von Micron nicht weiter von den Geschäftszahlen profitieren, nachdem der Kurs seit Beginn des Jahres bereits um rund 270 Prozent gestiegen war. Die Analysten von Vital Knowledge wiesen darauf hin, dass die Erwartungen für diesen Sektor bereits sehr hoch seien, "sodass Anleger die Veröffentlichung der Ergebnisse von Micron möglicherweise als nicht wesentlich besser als 'im Rahmen der Erwartungen' betrachtet haben könnten".
Die Experten von Zacks Investment Research äußerten sich ähnlich. Die verhaltene Reaktion der Aktien spiegele wider, dass die meisten Wall-Street-Anleger wahrscheinlich bereits mit einem guten Ergebnis gerechnet hätten. Die Bruttomargen belegten derweil eine "immense Preissetzungsmacht und stellen jeden bisherigen Zyklus in den Schatten", während "die Umsatzprognosen dank der Vielzahl an fest vereinbarten Langzeitverträgen absolut klar sind".
Aus charttechnischer Sicht ist das Bild derweil noch positiv. So rutschte der Kurs am Donnerstag nicht unter die 21-Tage-Durchschnittslinie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. Auch die 50-Tage- und insbesondere die viel beachtete 200-Tage-Linie als Maßstäbe für die längerfristige Entwicklung bieten noch ausreichend Puffer./la/jkr/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
01.10.26
|ROUNDUP 3: Micron überrascht mit Umsatzoptimismus - Aktie schließt im Plus (dpa-AFX)
|
01.10.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Micron drehen ins Plus - Gewinnmitnahmen belasten nur kurz (dpa-AFX)
|
01.10.26
|AKTIE IM FOKUS: Micron im Minus - Gewinnmitnahmen belasten (dpa-AFX)
|
01.10.26
|ROUNDUP 2: Micron überrascht mit Umsatzoptimismus - Investoren zurückhaltend (dpa-AFX)
|
01.10.26
|ROUNDUP: Micron überrascht mit Umsatzoptimismus - Aktienkurs legt zu (dpa-AFX)
|
30.09.26
|Micron überrascht mit Umsatzoptimismus - Aktienkurs legt dennoch nur leicht zu (dpa-AFX)
|
30.09.26
|Ausblick: Micron Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.09.26
|S&P 500-Titel Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Micron Technology von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Micron Technology Inc.
|968,60
|-0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vor wenig bewegtem Start -- DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen im Minus - kein Handel in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenschluss kaum verändert erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag mit Gewinnen starten. An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten.