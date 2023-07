AKTIE IM FOKUS: Microsoft auf Rekordhoch nach Preisbekanntgabe für KI-Nutzung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Microsoft sind am Dienstag nach der Bekanntgabe von Preisen für die gewerbliche KI-Nutzung Bing Chat auf ein Rekordhoch gesprungen. Zeitweise ging es bis auf 366,78 US-Dollar hoch, zuletzt betrug das Kursplus 5,1 Prozent auf 363,29 Dollar. Wie Microsoft mitteilte, ist künftig ein kostenpflichtiges Software-Abo von "Microsoft 365" Voraussetzung, um den Textroboter Bing Chat in den USA künftig gewerblich weiter nutzen zu können.

Mit einem Börsenwert von inzwischen 2,7 Billionen Dollar ist der Software-Riese damit dem wertvollsten börsennotierten Unternehmen Apple dicht auf den Fersen. Die Marktkapitalisierung des iPhone-Herstellers liegt aktuell bei 3,0 Billionen Dollar./ck/he