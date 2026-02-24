MTU Aero Engines Aktie

24.02.2026 09:37:38

AKTIE IM FOKUS: MTU kommen nach Zahlen an Rekordhoch vorerst nicht mehr ran

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Geschäftszahlen von MTU (MTU Aero Engines) haben am Dienstag nicht mehr gereicht für eine Annäherung an das jüngst erreichte Rekordhoch über 400 Euro. Im frühen Handel verloren die Anteilsscheine des Triebwerkherstellers unter den schwächsten Dax-Werten 3,4 Prozent auf 384 Euro. Damit steht die knapp darüber laufende 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend im Blick.

Analysten stießen sich etwas am freien Barmittelfluss. Dieser sei etwas mau gewesen, schrieb etwa die Expertin Chloe Lemarie von Jefferies. Ihre Barclays-Kollegin Milene Kerner sprach von einer strukturellen Diskrepanz zwischen der Profitabilität auf den ersten Blick und den letztlich ankommenden Barmitteln.

Den Gewinnsprung im Jahr 2025 dank guter Geschäfte mit neuen Turbinen, Ersatzteilen und Wartung honorierten die Anleger nun nicht mehr. Dass die Dividende von 2,20 auf 3,60 Euro klettern soll und damit deutlich stärker als von Analysten erwartet, half zunächst auch nicht./ajx/ag/stk

