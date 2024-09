AKTIE IM FOKUS: MTU korrigieren nach Verkaufsempfehlung und jüngster Rally

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer Verkaufsempfehlung der Citigroup sind die Aktien von MTU (MTU Aero Engines) sehr schwach in die Woche gestartet. Die Papiere des Triebwerkherstellers verloren am Montagmorgen bis zu 3,6 Prozent, drehten dann aber an der 21-Tage-Durchschnittslinie wieder nach oben ab. Zuletzt lagen sie mit 272 Euro noch 2,6 Prozent im Minus. Citi-Analyst Charles Armitage hatte das Kursziel zwar auf 250 Euro erhöht, aber nun ein "Sell"-Votum vergeben.

Er geht davon aus, dass der Barmittelumschlag von MTU deutlich schwächer sein wird als bei der Konkurrenz, auch wenn er die Prognose langfristig insgesamt etwas aufstockt. Zudem kalkuliert der Experte mit einer Normalisierung der Wachstumsrate auf geringere rund 8 Prozent im jährlichen Schnitt.

Aktien von MTU waren zuletzt mit fast 280 Euro wieder in Sichtweite ihres Rekords bei 289,30 Euro aus dem Jahr 2020 herangerückt. Im laufenden Jahr hatten sie so 43 Prozent gewonnen, von denen sie nun etwas abgeben./ag/stk