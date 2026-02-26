MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|
26.02.2026 13:27:38
AKTIE IM FOKUS: MTU unter Druck nach Streichung der Kaufempfehlung durch Kepler
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholung vom Vortag ist es am Donnerstag bei den MTU (MTU Aero Engines)-Aktien wieder bergab gegangen. Zuvor hatte das Analysehaus Kepler Cheuvreux Kepler die Aktien von "Buy" auf ein neutrales Votum abgestuft wurden.
Mit einem Abschlag von 2,3 Prozent näherte sich der Kurs wieder dem Tief seit Ende Januar, das am Dienstag bei 365,50 Euro markiert worden war. Zum Rekord über 400 Euro von Mitte Februar blieben die Aktien damit auf Abstand.
Am Dienstag hatte MTU seine Jahreszahlen 2025 vorgelegt und dabei mit einem vorsichtigen Ausblick bei den Anlegern nicht mehr weiter gepunktet. Daran knüpfte nun Experte Aymeric Poulain von Kepler Cheuvreux an. Der Ausblick markiere das Ende des margengetriebenen Zyklus steigender Ergebniserwartungen.
Für weiter steigende Gewinnschätzungen mangele es an Treibern, argumentierte der Experte. Er monierte anspruchsvolle Vergleichszahlen und einen nachlassenden Dollar-Effekt. Auch die Free-Cashflow-Umwandlung biete nur begrenzten Spielraum. Damit ist gemeint, wie viel operativen Gewinn ein Unternehmen am Ende tatsächlich in freien Finanzmittelzufluss ummünzen kann./tih/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
13:27
|AKTIE IM FOKUS: MTU unter Druck nach Streichung der Kaufempfehlung durch Kepler (dpa-AFX)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
25.02.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
25.02.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
25.02.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)