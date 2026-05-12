Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|
12.05.2026 08:43:38
AKTIE IM FOKUS: Munich Re droht Tief seit April 2025
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Munich Re könnten am Dienstag die Verluststrecke der zurückliegenden Wochen ausweiten. Auf Tradegate fiel der Kurs um 1,3 Prozent auf 492,90 Euro, das wäre im Xetra-Handel das tiefste Niveau seit April vergangenen Jahres. Im Fokus steht nun das Zwischentief vom 7. April 2025 bei 492 Euro.
Der Rückversicherer habe einen Preisrückgang verzeichnet, wie andere Anbieter in der Branche zuletzt auch, schrieb Analyst Philip Kett von der Bank Jefferies. Mit Blick auf die Ergebnisse liege der operative Gewinn um gut fünf Prozent unter der Konsensschätzung./bek/men
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