AKTIE IM FOKUS: Mutares konsolidiert nach Erholung - Portfolio-Transaktionen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Mutares haben am Donnerstag nur anfangs an ihre jüngste Erholungsrally angeknüpft. Die Ankündigungen einer größeren Übernahme sowie des Verkaufs eines Portfoliounternehmens lieferten am Ende keine frischen Impulse. Seit Mitte November hatten Mutares in der Spitze mehr als ein Drittel an Wert gewonnen, nun machten Anleger erst einmal Kasse.
Im Xetra-Handel rutschten die Titel am Donnerstag nach dieser Rally und zunächst leichten Kursgewinnen auf ein weiteres Hoch seit Juli mit zwei Prozent ins Minus. Es fehlte der Schwung, um erstmals seit Monaten die 32-Euro-Marke zu knacken.
Mutares kündigte am Morgen zunächst seinen größten Neuerwerb in der Firmengeschichte an. Die Beteiligungsgesellschaft will ihr Spezialchemie- und Materialgeschäft mit Geschäftsteilen des saudi-arabischen Chemie- und Metallkonzerns Sabic kräftig ausbauen. Für umgerechnet rund 384 Millionen Euro kauft Mutares den Geschäftsbereich Engineering Thermoplastics (ETP) in Amerika und Europa.
Im Laufe des Vormittags wurde dann noch der Verkauf der Portfoliogesellschaft Kalzip GmbH an die Tremco Construction Products Group gemeldet./tih/ajx/mis
