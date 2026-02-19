Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|
19.02.2026 09:47:38
AKTIE IM FOKUS: Nestle deutlich im Plus nach Zahlen
ZÜRICH (dpa-AFX) - Aktien von Nestle (Nestlé) haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Der Kurs zog zuletzt um 3,3 Prozent an. Die Aktie setzte damit ihre Erholungsbewegung seit den Jahrestiefs im Januar fort. Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern hatte mit den Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen.
Die Analysten von RBC bezeichneten das Wachstum als erfreulich. Nestle habe solide Zahlen vorgelegt, hieß es auch von Bernstein. Sie widersprächen den pessimistischen Prognosen der letzten Wochen.
Nach Ansicht der Experten von Vontobel sind die präsentierten Maßnahmen nicht nur kosmetischer Natur. "Sie sollen einen kulturellen Wandel weg von einer gewissen Selbstzufriedenheit in der Vergangenheit hin zu einer stärker leistungsorientierten Kultur verankern", so der zuständige Analyst. Gleichzeitig werde dem Verwaltungsrat eine viel aktivere Rolle, etwa bei der Portfolio-Gestaltung oder dem Kapitaleinsatz eingeräumt./uh/to/AWP/mf/jha/
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|87,92
|-1,30%