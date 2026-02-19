Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.02.2026 09:47:38

AKTIE IM FOKUS: Nestle deutlich im Plus nach Zahlen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Aktien von Nestle (Nestlé) haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Der Kurs zog zuletzt um 3,3 Prozent an. Die Aktie setzte damit ihre Erholungsbewegung seit den Jahrestiefs im Januar fort. Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern hatte mit den Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen.

Die Analysten von RBC bezeichneten das Wachstum als erfreulich. Nestle habe solide Zahlen vorgelegt, hieß es auch von Bernstein. Sie widersprächen den pessimistischen Prognosen der letzten Wochen.

Nach Ansicht der Experten von Vontobel sind die präsentierten Maßnahmen nicht nur kosmetischer Natur. "Sie sollen einen kulturellen Wandel weg von einer gewissen Selbstzufriedenheit in der Vergangenheit hin zu einer stärker leistungsorientierten Kultur verankern", so der zuständige Analyst. Gleichzeitig werde dem Verwaltungsrat eine viel aktivere Rolle, etwa bei der Portfolio-Gestaltung oder dem Kapitaleinsatz eingeräumt./uh/to/AWP/mf/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

mehr Nachrichten

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

mehr Analysen
07:41 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 Nestlé Neutral UBS AG
19.02.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
19.02.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
19.02.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nestlé SA (Nestle) 87,92 -1,30% Nestlé SA (Nestle)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:22 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Freitag höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen