AKTIE IM FOKUS: Nestle geben nach - Ausblick enttäuscht

ZÜRICH (dpa-AFX) - Aktien von Nestle (Nestlé) haben nach der Bilanz für 2021 und dem Ausblick auf 2022 etwas nachgegeben. Der Kurs sank am Donnerstagmorgen um rund ein Prozent. Damit setzte sich die enttäuschende Entwicklung seit Jahresbeginn fort. Seit den Hochs Ende Dezember hat die Aktie rund zehn Prozent eingebüßt.

Die Kursreaktion lag weniger an den Zahlen für das abgelaufene Jahr als an den Erwartungen an die weitere Entwicklung. Für 2022 richten sich die Schweizer auf ein gemäßigteres Wachstumstempo und eine womöglich weiter rückläufige Profitabilität ein. Der Ausblick bewege sich damit unter den Konsensschätzungen, stellte Analyst Martin Deboo von Jefferies fest. Es dürfte Nestle auch künftig nicht einfach fallen, die Erwartungen zu erfüllen./mf/jha/