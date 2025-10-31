Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
31.10.2025 08:28:38
AKTIE IM FOKUS: Netflix legt zu - Aktiensplit - Bericht zu Interesse Warner Bros
NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Netflix stehen am Freitag mit mehreren Unternehmensnachrichten im Blick. So beschloss der Verwaltungsrat einen Aktiensplit von Zehn zu Eins. Für jeweils eine Netflix-Aktie bekommt man also neun weitere ins Depot gebucht. Das soll am 14. November nach Börsenschluss geschehen.
Zum anderen berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, dass Netflix eine Übernahme des Studio- und Streaming-Geschäfts von Warner Bros. Discovery (Warner Bros Discovery) prüft. Beide Nachrichten wurden am Donnerstag nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht. Im nachbörslichen US-Handel zogen die Papiere von Netflix um 3,4 Prozent an.
Experte Laurent Yoon vom US-Analysehaus Bernstein Research äußerte sich skeptisch zu der Agenturmeldung. Discovery würde dem Streamingriesen nicht viele Neukunden bescheren. Mehr als 90 Prozent der Abonnenten des Warner-Streamingdienstes HBO Max seien bereits Netflix-Kunden.
Daher stelle sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit, 10 bis 15 Prozent der eigenen Marktkapitalisierung für einen solchen Deal aufzuwenden, nur um das Risiko zu verringern und vielleicht ein klein wenig zusätzliches Potenzial zu schaffen. Nach "nicht ganz so hervorragenden" Geschäftszahlen für das dritte Quartal erscheine eine Übernahme des Filmgeschäfts von Warner Bros dann doch nicht mehr so weit hergeholt. So hatten Investoren sehr enttäuscht auf die jüngsten Zahlen reagiert; der Aktienkurs war deutlich gefallen.
Die Anteilsscheine von Warner Bros. Discovery gewannen am Donnerstag im nachbörslichen US-Handel 1,3 Prozent./la/mis/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Netflix Inc.mehr Analysen
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|970,30
|-0,41%
|Warner Bros. Discovery
|19,47
|4,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.