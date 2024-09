AKTIE IM FOKUS: Neue Show von Stefan Raab zieht RTL-Aktien nach oben

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Ankündigung einer neuen Show auf dem Streamingdienst RTL+ durch den Entertainer Stefan Raab ist am Montag an der Börse gut angekommen. Die im Mittelwerte-Index MDAX enthaltenen Aktien der RTL Group (RTL) gewannen 2,6 Prozent auf 30,20 Euro auf den höchsten Stand seit fast zwei Monaten.

Raab war fast ein Jahrzehnt lang von der Bildfläche verschwunden. Die neue Sendung mit dem Titel "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" soll am Mittwoch um 20.10 Uhr auf RTL+ laufen.

Sein "Final Fight" gegen Ex-Profiboxerin Regina Halmich hatte derweil für eine sensationelle Quote gesorgt: In der für Werbeumsätze wichtigen Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren erreichte die Show laut RTL 52,9 Prozent. Demnach schalteten in der Spitze bis zu 7,54 Millionen Leute ein./bek/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------