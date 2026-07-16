Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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16.07.2026 11:13:38

AKTIE IM FOKUS: Nordea dreht in Plus - Barclays: An Zahlen nicht auszusetzen

HELSINKI (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Nordea (Nordea Bank Abp Registered) haben am Donnerstag im frühen Handel geschwächelt. Nach anfänglich stärkeren Abgaben legte das Papiere zuletzt um 0,7 Prozent zu. Die Zahlen zum zweiten Quartal waren damit allerdings noch nicht in der Lage, den Wert auf neue Hochs zu treiben. Stattdessen bewegte sich der Titel in etwa weiterhin seitwärts.

Die Analysten von Barclays hatten an den Zahlen zwar nichts auszusetzen, fanden aber auch keine großen Neuigkeiten. Zudem habe es keine weiteren Informationen zu dem laufenden Aktienrückkaufprogramm gegeben, was enttäuschend sei. Derzeit gebe es aussichtsreichere Titel unter den europäischen Banken./mf/mis

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