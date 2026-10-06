Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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Weitere Aufträge 06.10.2026 07:58:38

Aktie im Fokus: Nordex holt zusätzliche Windkraft-Aufträge über 228 Megawatt

Aktie im Fokus: Nordex holt zusätzliche Windkraft-Aufträge über 228 Megawatt

Der Windturbinenbauer Nordex hat weitere Aufträge in Europa erhalten.

Insgesamt beläuft sich die Kapazität auf 228 Megawatt, wie Nordex am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die Verträge umfassen die Lieferung und Errichtung von 35 Windenergieanlagen sowie mehrjährige Serviceverträge in Süd-, Mittel- und Osteuropa. Weitere Details wie etwa Namen von Kunden und Projekte gab das Unternehmen nicht bekannt.

/mne/stk

HAMBURG (dpa-AFX)

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Bildquelle: Nordex

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