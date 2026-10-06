Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Weitere Aufträge
|
06.10.2026 07:58:38
Aktie im Fokus: Nordex holt zusätzliche Windkraft-Aufträge über 228 Megawatt
Insgesamt beläuft sich die Kapazität auf 228 Megawatt, wie Nordex am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die Verträge umfassen die Lieferung und Errichtung von 35 Windenergieanlagen sowie mehrjährige Serviceverträge in Süd-, Mittel- und Osteuropa. Weitere Details wie etwa Namen von Kunden und Projekte gab das Unternehmen nicht bekannt.
/mne/stk
HAMBURG (dpa-AFX)
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Bildquelle: Nordex
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|Nordex verbucht Aufträge mit 228 MW Gesamtleistung in Europa (Dow Jones)
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|EQS-News: Nordex Group secures 228 MW across South, Central and Eastern Europe (EQS Group)
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|EQS-News: Nordex Group sichert sich Aufträge über 228 MW in Süd-, Mittel- und Osteuropa (EQS Group)
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|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.26
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|29.07.26
|Nordex Underperform
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|03.07.26
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|RBC Capital Markets
|05.06.26
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|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|36,72
|-1,24%