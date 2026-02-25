Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|
25.02.2026 08:53:38
AKTIE IM FOKUS: Nordex nach Zahlen und Zielen auf Hoch seit 2002 erwartet
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein starkes Ergebnis sowie die Ziele haben der Nordex-Aktie (Nordex) am Mittwoch vorbörslich kräftige Gewinne beschert. Auf der Handelsplattform Tradegate gewann das Papier des Windturbinenbauers im Vergleich zum Xetra-Schluss 8 Prozent auf 37,84 Euro. Sollte das Niveau auch im Xetra-Handel erreicht werden, wäre dies der höchste Stand seit Herbst 2002.
Constantin Hesse, Analyst bei Jefferies, sprach von einem "hervorragenden vierten Quartal" und auch der Jahresausblick sowie die mittelfristige Prognose für die Geschäftsentwicklung seien besser als gedacht. RBC-Analyst Colin Moody sieht nun Potenzial, dass die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 und darüber hinaus im mittleren zehnprozentigen Bereich steigen könnte.
"Die Situation für die Ausschüttungen an die Aktionäre ist jedoch enttäuschend", schrieb er. Die Verzögerung bis 2027 sollte ihm zufolge schlecht ankommen und auch das relativ konservative Ziel einer angestrebten Mindestrendite von 50 Millionen Euro für die Aktionäre ab 2027 enttäusche - "insbesondere angesichts des sehr starken freien Cashflows in diesem Jahr"./ck/zb
