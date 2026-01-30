Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|
30.01.2026 08:43:38
AKTIE IM FOKUS: Nordex vorbörslich schwach - Spekulation um Aktienplatzierung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Nordex haben am Freitag im vorbörslichen Handel mit einem Kursrückgang auf Spekulationen um eine Aktienplatzierung reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate fielen die Papiere des Herstellers von Windkraftanlagen im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag zuletzt um 4,9 Prozent auf 32,14 Euro. Am Donnerstag hatten sie mit 34,76 Euro ein Rekordhoch markiert.
Kreisen zufolge verkauft die Beteiligungsgesellschaft Skion der BMW-Großaktionärin (BMW) Susanne Klatten sieben Millionen Nordex-Anteile. Der Platzierungspreis dürfte bei 32,15 Euro liegen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegende Unterlagen.
Die Platzierung mit dem moderaten Abschlag von 4,9 Prozent signalisiere eine solide Nachfrage, urteilte ein Händler. Der Überhang sei beseitigt, daher könne die Kursschwäche zum Kauf genutzt werden, empfahl er./edh/jha/
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|33,66
|5,45%
