Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
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22.06.2026 09:38:38
AKTIE IM FOKUS: Nordex weiter stark nach US-Aufträgen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Nordex haben ihre jüngste Erholungsrally nach US-Aufträgen am Montag ausgebaut. Im frühen Handel legten sie um 2,7 Prozent zu. Seit dem Monatstief gewannen die Papiere des Herstellers von Windkraftanlagen inzwischen fast 31 Prozent auf gut 49 Euro. Bei 51,70 Euro wartet das Jahreshoch.
Laut Ajay Patel von Goldman Sachs zeigen die Aufträge die Fortschritte der Hamburger in den USA. Sie ergänzen das noch profitablere Geschäft in Deutschland. Insgesamt sieht Patel die gesamte Onshore-Brache weiter im Aufwind. Sein Kursziel für Nordex liegt mit 53,20 Euro leicht über dem Jahreshoch./ag/nas
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