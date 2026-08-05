Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
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05.08.2026 10:15:38
AKTIE IM FOKUS: Novo Nordisk geraten unter Druck
KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Aktien von Novo Nordisk sind nach Quartalszahlen im frühen Handel am Mittwoch unter Druck geraten. Zuletzt verlor der Wert vier Prozent. Die Aktie setzte damit ihre Ende Juli eingeleitete Abwärtsbewegung fort.
Die Analysten der UBS merkten an, dass die Zahlen zum zweiten Quartal besser wirkten, als sie tatsächlich seien. Bei genauerem Hinsehen zeige sich, dass der um Sondereffekte bereinigte Umsatz nicht ganz so stark gewesen sei. Der Absatz der Abnehmpille Wegovy habe sogar leicht unter den Erwartungen gelegen. Zudem seien Studienergebnisse des Kombinationspräparats CagriSema zur Behandlung von Diabetis enttäuschend ausgefallen. Damit hinterlasse der Quartalsbericht bestenfalls einen durchwachsenen Eindruck./mf/jha/
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