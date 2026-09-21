Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA8R / ISIN: DK0060534915

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.09.2026 12:44:38

AKTIE IM FOKUS: Novo Nordisk unter Druck - Mittelfristziele enttäuschen

KOPENHAGEN (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Novo Nordisk sind zu Wochenbeginn während des Kapitalmarkttages in London zwischenzeitlich um fast acht Prozent auf 260 Kronen abgesackt. Damit landeten die Papiere des dänischen Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate wieder auf dem tiefsten Niveau seit April. Zuletzt lagen die Papiere noch mit fünf Prozent im Minus.

Bis 2030 werde zwar ein durchschnittliches Wachstum auf Augenhöhe mit der Konkurrenz avisiert, erklärte ein Marktteilnehmer. Das seien aber die Jahre vor der Patentklippe des Wirkstoffs Semaglutid, die ein wichtiger Sorgenfaktor bleibe. Die Skeptiker monierten zudem die Bewertung der Aktie.

Damit gab es dem Börsianer zufolge zunächst nichts, was die schon länger negative Grundstimmung bessert. Novo-Aktien haben seit Juni 2024 einen schweren Stand am Finanzmarkt. Damals waren sie im Zuge des Booms um Abnehmmedikamente und der massiven Rally der Novo-Nordisk- und Lilly-Papiere zeitweise über die Marke von 1.000 Kronen geklettert.

Mit einem Börsenwert von umgerechnet mehr als 500 Milliarden Euro war Novo Nordisk im Sommer 2024 das wertvollste Unternehmen Europas. In den Monaten und Jahren danach stürzte die Aktie wegen verfehlter Forschungserwartungen, eines massiven Preisdrucks auf dem US-Markt, der Aufholjagd der Konkurrenz und mehrerer Umsatz- und Gewinnwarnungen massiv ab. Derzeit liegt der Kurs fast 75 Prozent unter dem Rekordhoch.

Damit kommt das Unternehmen nur noch auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 160 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Der Börsenwert des US-Konzerns Lilly zog seit Ende Juni 2024 um mehr als ein Viertel auf knapp 1,1 Billionen Dollar oder rund 940 Milliarden Euro an.

Analyst James Quigley von der Investmentbank Goldman Sachs monierte in seiner ersten Reaktion auf die Pressemeldung zum Kapitalmarkttag die unter den Markterwartungen liegende Gewinnmarge bis 2030 und fehlende Klarheit bezüglich des voraussichtlichen Tempos beim Patentauslauf von Semaglutid. Beides sei zunächst enttäuschend, auch wenn es im Verlauf der Veranstaltung noch Details geben könnte./ag/zb/mis/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Novo Nordisk

mehr Nachrichten

Analysen zu Novo Nordisk

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Novo Nordisk 35,87 -4,54% Novo Nordisk

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen. Die US-Börsen dürften zulegen. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen