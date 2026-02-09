Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA8R / ISIN: DK0060534915

09.02.2026 10:17:38

AKTIE IM FOKUS: Novo Nordisk weiter erholt - Keine Wegovy-Kopie von Him and Hers

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Der Rückzug einer Nachahmer-Kopie zur Abnehmpille Wegovy von Novo Nordisk durch das US-Telemedizinunternehmen Hims and Hers Health (HimsHers Health) hat den Kurs von Novo Nordisk am Montag nach oben getrieben. An der Börse von Kopenhagen stiegen die Aktien des Pharmakonzerns um gut acht Prozent auf 320 dänische Kronen und setzten die am Freitag begonnene Erholung fort. Papiere von Hims & Hers Health sackten hingegen im frühen vorbörslichen US-Handel um fast 16 Prozent ab.

Hims and Hers Health teilte auf der Social-Media-Plattform X mit, keine Nachahmer-Kopie der Abnehmpille Wegovy von Novo Nordisk auf den Markt zu bringen. Zuvor hatte die US-Gesundheitsbehörde angekündigt, gegen solche Kopien vorzugehen.

Für Novo Nordisk sei der Rückzug von Hims & Hers Health im Zusammenhang mit dem Vorgehen der US-Gesundheitsbehörde zwar eine Erleichterung, schrieb Analyst Graham Parry von der Citigroup. Allerdings dürften der Absatz und auch die Preise für das Abnehmmedikament im laufenden Jahr unter Druck geraten.

Am vergangenen Donnerstag waren sowohl Novo Nordisk als auch die Aktien der US-Konkurrentin Eli Lilly stark unter Druck geraten. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass Hims and Hers eine Wegovy-Nachahmerpille zu einem deutlich niedrigeren Preis als den des Originals auf den Markt bringen wolle.

Eli Lilly dürften sich laut vorbörslicher Indikation am Montag ebenfalls weiter erholen./bek/lew/mis

08:49 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
06.02.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Eli Lilly 905,90 1,68% Eli Lilly
Hims & Hers Health 16,31 -16,19% Hims & Hers Health
Novo Nordisk 42,98 6,86% Novo Nordisk

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

