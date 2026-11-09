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09.11.2026 10:35:38

AKTIE IM FOKUS: Nvidia-Kurs sackt vorbörslich ab wegen Konzernchef-Affäre

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Erholung im US-Technologiesektor von den Turbulenzen wegen des demokratischen Wahlsiegs droht am Montag wegen NVIDIA gleich wieder ein Dämpfer. Bei dem KI-Chipriesen trübt eine Affäre des Konzernchefs Jensen Huang das Bild wegen Mutmaßungen, dass es sich dabei um eine Spionin gehandelt haben soll. Die Nvidia-Aktien verloren außerbörslich zeitweise sechs Prozent an Wert, zuletzt waren es dann noch mehr als vier Prozent.

Die US-Futures für die technologielastige Nasdaq-Börse wurden nach deren Freitagserholung am Montag zeitweise auch ins Minus gedrückt. Dieses konnte aber zuletzt weitgehend wieder ausgeglichen werden. Für den Dow Jones Industrial liegt die Indikation derweil klar im Plus.

Nach mehrwöchigen Gerüchten hat Huang eine Affäre mit einer Frau eingestanden, die mittlerweile in mehreren Medienberichten als mutmaßliche chinesische Spionin bezeichnet wurde. Der Verwaltungsrat hat eine Untersuchung der Sache eingeleitet. In einer ersten Stellungnahme teilte das Gremium mit, es gebe keinen Grund zu der Annahme, dass die nationale Sicherheit oder Unternehmensgeheimnisse gefährdet worden seien.

Analyst Stacy Rasgon von Bernstein Research sprach am Montag in einem ersten Kommentar davon, unabhängig vom Wahrheitsgehalt sei die Vorstellung, dass der Nvidia-Chef zum Ziel einer Spionageaktion geworden sein könnte, erst einmal beunruhigend. Er wolle über das Privatleben von Huang kein Urteil fällen, doch die Argumente wirkten bislang auf ihn eher aufgebauscht. Auf Nvidia werfe die Angelegenheit aber sicherlich ein sehr schlechtes Licht.

Die Nachrichten treffen den Technologiesektor zur Unzeit, denn eigentlich suchen Anleger bei KI-Werten nach Halt nach dem Einbruch, der nach den US-Zwischenwahlen von der Angst vor mehr KI-Regulierung ausgelöst worden war. Strategen der Citigroup nahmen die daraus resultierende Unsicherheit am Montag zum Anlass, um ihr bislang positives Votum für US-Aktien im Allgemeinen und für globale Technologiewerte mit nun neutralen Einschätzungen aufzugeben.

Die Experten der US-Bank bleiben zwar konstruktiv gestimmt für KI-Aktien. Bevor ein "Overweight" wieder gerechtfertigt sei, wollten sie eine Zeit abwarten, in der die Positionierungen wieder bereinigter seien und die Stimmung wieder stabiler. In der Zwischenzeit sehen sie Potenzial in europäischen Aktien außerhalb Großbritanniens, deren Votum sie auf "Overweight" erhöhten./tih/gl/stk

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