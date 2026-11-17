NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Quartalszahlen im Fokus
|
17.11.2026 07:23:00
Aktie im Fokus: NVIDIA legt erstmals ohne Jensen Huang Quartalszahlen vor
Die amtierende Chefin Colette Kress wird sich damit auch zum ersten Mal Fragen von Analysten in der dazugehörigen Telefonkonferenz stellen. Dabei dürfte es um mögliche Anpassungen der Strategie, die Suche nach einer dauerhaften Nachfolge-Lösung sowie den Schmuggel von NVIDIA-Chips nach China gehen. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach Verbündete Huangs Druck auf NVIDIA machten, ihn an die Firmenspitze zurückzuholen.
/so/DP/stw
SANTA CLARA (dpa-AFX)
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